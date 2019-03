Søndagens valg i Thailand er det seneste opgør i en langvarig magtkamp mellem militæret og Thaksin-fløjen.

Oppositionspartiet Pheu Thai ser ud til at have fået flest stemmer ved søndagens parlamentsvalg i Thailand, men ikke nok til at danne regering.

Det viser en valgstedsmåling, der er offentliggjort umiddelbart efter, at valgstederne lukkede.

Partiet Palang Pracharat, der er tæt på militærstyret, bliver ifølge målingen næststørst.

Valgstedsmålingen giver Pheu Thai 163 af de 500 pladser i underhuset, mens militærstyrets støtteparti ser ud til at få 96 pladser.

Pheu Thai er tæt på den afsatte premierminister Thaksin Shinawatra.

Den nuværende premierminister og leder af militærstyret, Prayuth Chan-ocha, stiller op for Palang Pracharat.

Hvis Prayuth skal fortsætte som premierminister, kræver det, at partiet finder en koalitionspartner. Men de nye valgregler, som militærstyret har indført, giver Prayuth og hans parti en bedre chance for for at danne regering.

Søndagens valg er det første, siden militæret tog magten i 2014.

Valget ses som et opgør mellem militærstyret og den pro-Thaksin fløj, som militæret væltede ved kuppet i 2014.

Vælgerne skal vælge medlemmer til Underhuset i parlamentet, hvor der er 500 medlemmer. Det andet kammer, Senatet, har 250 medlemmer, som alle er udpeget af militærstyret og derfor ikke er på valg.

Tilsammen skal de to kamre udpege den nye premierminister.

Med Senatets forventede støtte til en leder med militær baggrund betyder det, at Prayuth Chan-ocha kan blive premierminister, uden at hans parti har flertal i parlamentet.

- Den største udfordring ved dette valg er, om det vil være begyndelsen på et overgangsdemokrati i Thailand. Det håber jeg, men det er et ret afdæmpet håb, siger Siripan Nogsuan Sawasdee, der er politisk analytiker ved Chulalongkorn-universitetet i Bangkok.

- Det kan ende med, at valget bruges som facade for en ny autoritær leder, eller vi kan ende med endnu en omgang konflikter og polarisering, siger hun til nyhedsbureauet AP.

Valgstederne lukkede klokken 17 lokal tid (klokken 11 dansk tid).

De første resultater er ventet i løbet af søndagen, men en ny regering vil formentlig først være på plads om nogle uger.

/ritzau/Reuters