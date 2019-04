Benjamin Netanyahu fra Likud ligger fortsat lunt til måske at kunne danne regeringskoalition.

Centrum-venstre-alliancen Blå og Hvid får 37 mandater mod 36 til Likud, viser den første valgstedsmåling fra en af de israelsk tv-kanaler.

En anden måling fra tv-kanalen Ch 12 giver Blå og Hvid et forspring på fire mandater til Blå og Hvid.

Men valgeksperter gætter fortsat på, at Likus leder, Benjamin Netanyahu, vil kunne danne den næste regering i koalition med små højrereligøse partier.

Men for Blå og Hvids leder, Benny Gantz, kan med flest mandater i ryggen få serveretten. At det bliver ham, som Israels præsident først vil give muligheden for at sammensætte en regering.

Gantz har da også været hurtig ude og har erklæret sig som vinder af valget, siger en talsmand for hans alliance, skriver Reuters.

