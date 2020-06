Trods coronafrygt ser polakkerne ud til at have stemt i stort tal ved søndagens præsidentvalg.

Polens præsident, Andrzej Duda, har ifølge en valgstedsmåling fået knap 42 procent af stemmerne i første runde af præsidentvalget søndag.

Ifølge målingen skal Duda om to uger møde Warszawas borgmester, Rafal Trzaskowski, i anden valgrunde. Den bliver holdt den 12. juli.

Trzaskowski står til lidt over 30 procent, viser søndagens valgstedsmåling ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Målingen har en fejlmargen på to procent.

Valgets nummer tre, Szymon Holownia, står ifølge målingen til godt 13 procent af stemmerne og går dermed ikke videre til anden og afgørende valgrunde.

Sejrherren her skal være Polens præsident i de næste fem år.

Præsidentembedet i Polen er ikke bare symbolsk. Ud over at have en vis indflydelse i forsvars- og udenrigspolitiske spørgsmål kan præsidenten nedlægge veto mod love besluttet i parlamentet.

Andrzej Duda er allieret med regeringspartiet Lov og Retfærdighedspartiet (PiS), som han tidligere var medlem af. Men da præsidenten i Polen skal være partiløs, meldte han sig ud efter sejren ved præsidentvalget i 2015.

Den EU-venlige Rafal Trzaskowski fra partiet Borgernes Platform har i de seneste uger halet ind på Duda.

Meningsmålinger har vist, at de ligger side om side, hvis de - som det altså bliver tilfældet - mødes i en anden runde af valget.

Hvis Duda ikke sikrer sig genvalg, kan hans afløser gøre det sværere for regeringen at fortsætte reformer af eksempelvis retsvæsnet. Enten ved at nedlægge veto mod nye love eller ved at nægte at udnævne dommere, som regeringen indstiller.

Rafal Trzaskowski befinder sig på midten af det politiske spektrum og har i valgkampen slået på, at han vil forbedre Polens forhold til EU.

Siden PiS i 2015 kom til magten, har der været utallige konflikter mellem regeringen og Bruxelles.

Det gælder blandt andet en retsreform, der har bragt Polen på kollisionskurs med EU, der ser reformen som en undertrykkelse af demokratiet.

Præsidentvalget skulle egentlig have fundet sted for syv uger siden, men det blev udskudt på grund af coronaudbruddet.

Fire timer inden at valgstederne lukkede klokken 21, havde næsten 48 procent af Polens 30 millioner vælgere stemt.

Dermed tyder meget på, at valgdeltagelsen vil være højere end ved seneste præsidentvalg i 2015. Her havde 49 procent stemt, da valglokalerne lukkede.

/ritzau/