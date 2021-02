Hvis måling og prognose holder stik, ventes Cataloniens to store separatistpartier at fortsætte i regering.

Catalanske separatistpartier ser ud til at få tilstrækkeligt med stemmer ved søndagens valg, til at de kan beholde deres flertal i den spanske region.

Det viser en prognose fra den statslige tv-station RTVE.

Ifølge prognosen får de separatistiske partier tilsammen mellem 73 og 80 af de 135 pladser i Cataloniens regionale parlament.

Samme billede tegner sig ud fra en meningsmåling fra det catalanske TV3, der er lavet i dagene op til det regionale valg.

Den giver venstrefløjspartiet Cataloniens Republikanske Venstre (ERC) mellem 36 og 38 pladser, mens Sammen for Catalonien (Junts) står til mellem 30 og 33 pladser.

Det mindre separatistparti CUP står ifølge målingen til at få syv pladser.

Dermed ser det ud til, at de to største af partierne vil fortsætte deres nuværende koalitionsregering.

ERC regnes for moderat, når det gælder løsrivelse, mens Junts regnes for mere kompromisløs.

Målingen viser også, at det stærkt højreorienterede parti Vox for første gang bliver valgt ind i Cataloniens regionale parlament. Partiet står til at få 6-7 af de 135 pladser.

Valgstederne lukkede klokken 20.00 søndag, men der bliver ikke offentliggjort målinger fra selve valgstederne.

I stedet er 8000 vælgere i løbet af dagen op til valget blevet spurgt, hvem de vil stemme på.

/ritzau/Reuters