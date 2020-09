Seks ud af ti seere mener, at den demokratiske præsidentkandidat klarede nattens kaotiske debat bedst.

Joe Biden klarede sig bedst i nattens tv-debat, hvor han stod over for præsident Donald Trump i det, der udviklede sig til et sandt mundhuggeri mellem de to præsidentkandidater.

Seks ud af ti seere mener, at den demokratiske kandidat klarede sig bedst i debatten. Til sammenligning svarer kun 28 procent af seerne, at det var Donald Trump, der trak sig sejrrigt ud af debatten.

Det viser en måling af analyseinstituttet SSRS foretaget for CNN.

Målingen svarer nogenlunde til den, der blev lavet efter den første tv-debat under valgkampen i 2016.

Her svarede 62 procent af respondenterne, at demokraten Hillary Clinton havde klaret sig bedst, mens kun 27 procent foretrak Donald Trump.

Nattens debat blev en uskøn affære, hvor især præsidenten gjorde sit bedste for at bringe sin demokratiske modkandidat ud af fatning med konstante afbrydelser og personangreb.

Flere gange blev det for meget for Joe Biden, der blandt andet måtte bede præsidenten om "at holde sin kæft".

I CNN's måling forholder seerne sig også til de mange personangreb i debatten.

69 procent af respondenterne mener, at Bidens angreb på Trump var retfærdige. Til sammenligning mener kun 32 procent, at Trumps angreb var retfærdige.

Målingen er designet til at være repræsentativ for vælgere, der har set nattens debat. Den afspejler dermed ikke hele det amerikanske folk.

Vælgere, der så nattens debat, var samtidig mere partiloyale, end tilfældet er for den generelle befolkning.

Kun 36 procent af respondenterne svarer, at de ser sig selv som uafhængige eller upartiske. Niveauet ligger på omkring 40 procent for den generelle befolkning.

39 procent af seerne, der så nattens debat, ser sig selv som demokrater, mens 25 procent ser sig selv som republikanere.

