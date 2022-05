»Det må simpelthen være en spøg.«

Sådan lyder en af de mange brugerkommentarer, der er væltet ind på Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrows Instagram.

I torsdags spærrede flere fans øjnene op, da den 49-årige skuespillerinde meddelte, at hun ville lancere en luksusudgave af et beskidt hverdagsprodukt – nemlig bleer til babyer og børn.

Ifølge wellness- og livsstilsbrandet Goop, der er ejet af Gwyneth Paltrow, skulle engangsbleerne fores med alpakauld og pyntes med ædelsten.

Desuden skulle bleen forskønnes med dufte som jasmin og bergamot.

Goop har oplyst, at bleen ville koste intet mindre end 120 amerikanske dollars for en pakke med 12 bleer. Det svarer til knap 800 danske kroner for en pakke.

Netop udsmykningen og prisen fik de mange fans til at rynke på panden og spekulere i, hvorvidt produktet overhovedet komme på markedet.

Og her havde fansene fat i den lange ende.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af goop (@goop)

»Produktet er falsk og er designet til at pisse folk af,« afslører Hollywood-stjernen i et andet Instagram-opslag.

Budskabet med de dyre bleer var nemlig at markere sig over for den amerikanske regering for at få fjernet afgiften på bleer.

I USA betaler man i 33 af staterne en skat af bleer, der er på niveau med den skat, man betaler for luksusvarer.

»Hvis det gør dig vred at behandle bleer som en luksus, skal du også være vred over, at de skal beskattes som en luksus,« skriver Gwyneth Paltrow, der tidligere har tiltrukket sig stor opmærksomhed med produkter som skededuftlys.

I den forbindelse afslører skuespillerinden også, at prisen på de falske bleer heller ikke var tilfældig.

»Vi prissatte vores bleer til 120 dollars, fordi det er, hvad blegebyret kan koste familier årligt,« slutter hun.