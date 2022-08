Lyt til artiklen

Efter ti dages sejlads fik besætningen på et norsk fragtskib sig en stor overraskelse.

»Vi har aldrig oplevet noget lignende før,« siger Jorulf Kyrkjeeide, der er kommunikationschef hos industrivirksomheden 'TiZir Titanium & Iron.'

To personer havde nemlig besluttet sig for at blaffe nordpå på en alternativ måde og havde gemt sig i skibets pumperum.

Natten inden afgang havde de to blinde passagerer sneget sig ombord på skibet. Det skriver det norske medie VG

Fragtskibet, der havde kurs mod den norske by Tyssedal, kom fra Vestafrika.

Ifølge indsatsleder i Vest Politikreds i Norge, Knut Dahl-Michelsen, var det nogle udsultede og trætte, blinde passager, der blev fundet af skibets besætning.

De to personer havde nemlig været uden mad og drikke i ti dage, og deres tilstand blev beskrevet som »forholdsvis dårlig«, da de blev fundet. Under resten af rejsen blev de to personer passet af kaptajnen og besætningen.

Da skibet ankom til Tyssedal, blev de to personer overdraget til politiet. Indsatslederen fortæller, at de vil blive sendt videre til Oslo for at søge asyl.

Rederiet ligger i Tyssedal, der er en lille by med cirka 600 indbyggere, og som har modtaget leverancer siden 2015. Alligevel er det dog første gang, at blinde passagerer har sneget sig med ombord.