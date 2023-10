Pludselig må hun kaste sig ned på jorden.

For der er skud og granater i luften.

Clarissa Ward, der er international chefkorrespondent for CNN, rapporter fra Israels grænse, hvor terroristerne fra Hamas lørdag gik til angreb.

Du kan se det dramatiske videoklip herover.

Vejen på grænsen til Israel er et stort kaos efter Hamas-terroristernes angreb. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vejen på grænsen til Israel er et stort kaos efter Hamas-terroristernes angreb. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Ward og hendes kamerahold kommer gående, da de pludselig bliver nødt til kaste sig ned på jorden.

»Det er tæt på,« siger Ward, mens kameraet fortsat kører.

En vagt kaster sig beskyttende ned over hende.

»Du er o.k., der er ikke sket noget,« siger han.

Og så begynder Ward ellers at sende live for CNN, mens hun ligger ned.

»Ja, undskyld at jeg må rapportere fra denne position, men vi måtte lige søge tilflugt her, da der bliver skudt og smidt granater meget tæt på os,« siger hun.

Ward og hendes kamerahold befinder sig tydeligvis i centrum for de dramatiske begivenheder.

»Det her er grobund zero for angrebet. Det var her Hamas-folkene kørte over grænsen. Man kan se at flere biler er blevet angrebet. De er ødelagte. Fra flere af dem blev der også taget gidsler,« siger hun

Militante fra den islamistiske bevægelse Hamas iværksatte lørdag morgen et omfattende og blodigt angreb mod Israel. Gruppen har dræbt mindst 900 israelere og taget yderligere en lang række israelere til fange.

Det er de største tab, Israel har oplevet siden Yom Kippur-krigen i 1973, hvor landet kom under angreb fra en koalition ledet af Egypten og Syrien.

Israel har som modsvar gennemført flere luftangreb mod Gaza.

De palæstinensiske myndigheder melder mandag om mindst 560 dræbte palæstinensere. 2900 er såret i israelske angreb.