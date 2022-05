Det britiske parlament har i mange år været et vildt sted. Det er ikke længere siden end sidste år, at der blev fundet spor af kokain på mange af Underhusets toiletter – inklusive det tættest på premierministerens kontor.

Parlamentarikerne er heller ikke blege for at tage for sig af de våde varer. Parlamentet har hele 30 forskellige barer eller steder, hvor der udskænkes alkohol. Og ikke så få af de nærmest utallige skandaler, der er foregået inden for The Palace of Westminsters mure, handler om fester, der er gået over gevind.

Nu er der nye skandaler under opsejling.

Begge handler om sex, og det er egentlig heller ikke nyt. Parlamentet har lagt mure til alt fra utroskab og jalousidramaer til voldtægter. Denne gang handler det om, hvordan mænd må og bør opføre sig på arbejdspladsen – når denne vel at mærke samtidig er stedet, hvor landets love vedtages.

Labours vicepartiformand, Angela Rayner, er blevet beskyldt for bevidst at distrahere Boris Johnson ved at krydse sine ben på en seksuel måde. Foto: JESSICA TAYLOR

Sidste weekend beskyldte et anonymt mandligt parlamentsmedlem fra De Konservative Labours vicepartiformand, Angela Rayner, for bevidst at distrahere Boris Johnson ved at krydse og afkrydse sine ben på en seksuel måde, når premierministeren var på talerstolen.

Den absurde beskyldning skabte forståelig vrede og forargelse på begge politiske fløje. Boris Johnson kaldte udtalelsen for kvindefjendsk og sexistisk og lovede et opgør, hvis ophavsmanden til udtalelsen blev fundet.

Men problemerne stopper ikke her for Boris og hans parti.

Forleden klagede en konservativ kvindelig parlamentariker over, at hun havde set en anden konservativ kollega se porno på sin mobiltelefon midt i parlamentsbygningen. Og selv da han så hende, stoppede han ikke med at se porno.

En anden kvindelig parlamentariker fortalte om en lignende oplevelse med den konservative politiker. Det har affødt en storm af forargelse, og lørdag endte det med at Neil Parish, som politikeren der så porno hedder, trådte tilbage.

Først fandt han på søforklaringer om at han egentlig ville have kigget på traktorer. Men han beskriver nu selv begivenheden som »et øjebliks galskab«.

I gamle dage var pornoen begrænset til blade og videobånd, men i dag er porno tilgængelig alle vegne. Foto: MARK RALSTON

Med et britisk lokalvalg under en uge væk, der endegyldigt kan trække stikket til den i forvejen skandaleombruste Boris Johnsons politiske karriere, er disse skandaler det sidste, premierministeren har brug for.

For nu myldrer det frem med anekdoter og vidneberetninger om usømmelig opførsel i hans parti – ja, ligefrem seksuelle overgreb i magtens korridorer.

Forhenværende kabinetsminister Anne-Marie Trevelyan sagde fredag, at der nok ikke var mange kvindelige politikere i parlamentet, der ikke på et tidspunkt har oplevet en form for overgreb.

»Vi kan kalde det vandrende hænder eller i mit tilfælde at blive skubbet op mod en mur af en mandlig kollega, der ikke længere er i huset,« sagde Trevelyan til ITV.

Boris Johnsons parti er røget ud i endnu en række skandaler. Denne gang gælder det sex og porno på arbejdspladsen. Foto: POOL

De igangværende sexskandaler ser ud til at kickstarte et tiltrængt, større opgør med sexisme i det britiske parlament, men episoden med den porno-seende politiker har også sat gang i diskussionen om, hvorvidt man må se porno i fuld offentlighed?

Det helt enkle svar er, at det må man godt. Der er ikke nogen lov desangående. Men loven er naturligvis også blevet til, før alle kunne se porno når som helst og hvor som helst på mobilen.

Det er selvfølgelig ikke i orden at se porno på arbejdspladsen eller i det hele taget foran andre, der ikke har indvilget i at se med.

Men pornogate kan meget vel blive startskuddet på en svær diskussion om individets ret til at se og gøre, hvad man vil, og det nødvendige hensyn til andre. En ikke uvæsentlig del af al verdens internettrafik handler om porno, og porno bliver set og delt på arbejdspladser og i skoler.

Pornoparlamentarikeren fra det britiske underhus er næppe den eneste, der kunne finde på at se porno i offentlighed, og det er tid til en åben debat om, hvor grænsen bør gå.