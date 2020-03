Regnjakker. Plastikposer. Og bandage.

Det skal beskytte de ansatte på et hospital i Madrid-bydelen Getafe mod smitte med coronavirus. For værnemidler har de næsten ingen af.

Derfor må sygeplejersker og læger møde en time før deres vagt begynder og lave interimistiske beskyttelsesdragter og ansigtsmasker, skriver den spanske avis El Mundo.

Det sker vel at mærke i en region, hvor der er registreret mere end 12.000 smittetilfælde og 2.000 coronarelaterede dødsfald.

Katastrofale følger

I Spanien kæmper de ikke blot med et voldsomt udbrud af coronavirus, som tegner til at blive værre end selv skrækscenariet fra Italien.

De kæmper også med en akut mangel på alle nødvendige værnemidler til det kritisk vigtige og ekstremt udsatte sundhedspersonale - med katastrofale følger.

Omkring 5.400 spanske læger og sygeplejersker er testet positive for smitte med den ondartede virus, de ellers skal forsøge at behandle, det stadig voldsomt stigende antal patienter for. Flere smittede læger er omkommet.

End ikke i Kina er der bekræftet så mange smittetilfælde hos sundhedspersonalet.

En blomsterhandler giver blomster til sundhedsmedarbejdere foran et hospital i den nordspanske by Burgos. Mere end 5.400 spanske sundhedsmedarbejdere er testet positive for coronavirus. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix Vis mere En blomsterhandler giver blomster til sundhedsmedarbejdere foran et hospital i den nordspanske by Burgos. Mere end 5.400 spanske sundhedsmedarbejdere er testet positive for coronavirus. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Og hvor læger og sygeplejersker i det hårdt ramte Italien udgør omkring otte procent af det samlede antal smittede, er tallet på hele 13,6 procent i Spanien.

'Vi kæmper en guerillakrig'

Nu har de spanske læger simpelthen fået nok.

Deres fagforeningers fællesorganisation har lagt sag an mod landets sundhedsministerium, skriver El Mundo.

Sundhedsministeriet bliver i sagsanlægget anklaget for at se stort på lægernes sikkerhed og besværliggøre deres arbejde ved ikke at sørge for, at de nødvendige værnemidler og arbejdsredskaber er til rådighed.

»Vi kæmper en guerillakrig,« siger formanden for lægernes fagforeningers fællesorganisation, Gabriel Del Pozo, om sine medlemmers arbejdsforhold.

Ifølge lægerne tager sundhedsministeriet overhovedet intet ansvar med det resultat, at alt er kaos.

Eller næsten alt. For én ting bliver der slået hårdt ned overfor flere steder: Sundhedspersonale, som slår alarm overfor hopsitalsledelsen eller tager billeder af de forhold, de arbejder under, og deler dem på sociale medier.

Det værste er stadig på vej

Her har der blandt andet floreret billeder af patienter, som må ligge på gulvene, fordi der ikke er flere ledige senge.

Brandfolk desinficerer indgangen til et hospital i byen Burgos. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix Vis mere Brandfolk desinficerer indgangen til et hospital i byen Burgos. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Timingen af denne sundhedskrise- og krig kunne ikke være meget værre.

Tirsdag døde 514 i Spanien efter smitte med coronavirus. Der blev også registreret over 6.600 nye smittede.

Begge dele er triste, nationale rekorder - men et kig på de kommende par dage tegner et endnu mere dystert billede.

'Det værste er stadig på vej,' skriver La Vanguardia.

Spanien er gået endnu mere drastisk til værks end Danmark og indførte 15. marts et decideret udgangsforbud. Folk må kun forlade deres hjem for at købe mad og medicin - og kun én person ad gangen.

Men myndighederne forventer først at se resultatet af restriktionerne om et par dage.

I alt er over 42.000 registreret smittet med coronavirus i Spanien. Dødstallet er onsdag formiddag på 3.434 personer, hvilket er en stigning på 738 i alt.

Danmarks ambassadør i Spanien opfordrer på Twitter alle danskere, som ikke er bosat i landet, til hurtigst muligt at rejse hjem.