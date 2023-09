Det kan godt være, det går langsomt, når Nordkoreas leder tager på en af sine sjældne udlandsrejser.

Til gengæld er der intet i vejen med hverken komforten, forplejningen eller sikkerheden.

Toget, han rejser med, er ifølge forlydender fyldt med dyr rødvin, udstyret med pink lænestole og en restaurant med et imponerende menukort.

Tirsdag landede Kim Jong-un i den russiske by Vladivostok, hvor han skal mødes med præsident Putin.

Et af de meget gå billede, som er sluppet ud inde fra Kim Jong-Uns specialbyggede tog. Billedet er taget under et møde med den kinesiske leder Xi Jinping i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

De to skal efter alt at dømme tale om våbenhjælp til Ruslands krig i Ukraine og andet militært samarbejde.

Eller landede er måske så meget sagt.

Den nordkoreanske diktator rullede nemlig ind på perronen i sit specialbyggede, skudsikrede og pansrede tog.

Det er første gang siden pandemien, at Kim Jong-un forlader Nordkorea.

Kim Jong-un arrived in Russia on Tuesday, the Kremlin confirmed, traveling aboard his slow-moving armored train to a meeting with President Vladimir V. Putin that could see the two nations increasing military cooperation. https://t.co/0TfNkdZH71 pic.twitter.com/HNbLXjLvb6 — New York Times World (@nytimesworld) September 12, 2023

I flere dage har der været rygter om, at et topmøde mellem Putin og Kim var under opsejling, og da det mørkegrønne tog mandag forlod hovedstaden Pyongyang med kurs mod Rusland, var efterretningskilder ikke længere i tvivl.

Tirsdag kunne de nordkoreanske statsmedier da også bekræfte, at Kim Jong-un var ankommet til Rusland i tog.

Når den nordkoreanske leder vælger toget frem for flyet, skyldes det sandsynligvis, at både hans far og farfar valgte den rejseform. Faderen var angiveligt bange for at flyve.

Meget få mennesker uden for diktatorens inderkreds ved, hvordan toget ser ud inden i.

Sådan så det ud, da Kim forlod den nordkoreanske hovedstad Pyongyang. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Faktisk er der ifølge The New York Times og The Guardian tale om hele tre tog, der kører lige efter hinanden:

Det forreste foretager sikkerhedstjek undervejs og sørger for, at der er clearet for bomber ved hver station på ruten. Lederen sidder i tog nummer to med sit følge, og det tredje tog er til livvagter og andet personale.

Et af de få billeder, der er blevet offentliggjort inde fra toget, viser Kim Jong-un og hans rådgivere sidde i kæmpemæssige lyserøde lænestole.

Ellers stammer oplysningerne om toget først og fremmest fra efterretningsrapporter og sjældne beretninger fra folk, der har været ombord.

Den nordkoreanske leder blev mødt af en større velkomstkomité, da han tirsdag ankom til Rusland. Foto: Alexander Kozlov Telegram Channel/Reuters/Ritzau Scanpix

Endelig giver de ganske få officielle billeder inde fra toget også et indtryk af, hvordan det er indrettet.

Alle vognene i toget er pansrede, hvilket gør det væsentlig tungere end et almindeligt tog. Derfor går det også i et adstadigt tempo. The New York Times anslår hastigheden til at ligge på omkring 60 kilometer i timen.

Da Kims far, Kim Jong-Il, brugte toget, blev det desuden ledsaget af militærhelikoptere- og fly, som ville sørge for sikkerheden fra luften.

Med sig på rejsen til Rusland har Kim Jong-un en mængde højt rangerede militærfolk og ministre.

Internationale iagttagere mener da også at vide, at mødet handler om et våbensamarbejde.