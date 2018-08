Ed King var med til at skrive kæmpehittet "Sweet Home Alabama" i 1970'erne. Onsdag døde han 68 år gammel.

Nashville. Tidligere guitarist i det amerikanske rockband Lynyrd Skynyrd og medforfatter til monsterhittet "Sweet Home Alabama" Ed King er død, 68 år.

Det fremgår af hans officielle Facebook-side torsdag.

- Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Ed King gik bort i sit hjem i Nashville, Tennessee, den 22. august, står der i et indlæg.

- Vi takker hans mange venner og fans for deres kærlighed og støtte til Ed gennem hans liv og karriere.

Der bliver ikke opgivet nogen dødsårsag, men ifølge musikmagasinet Rolling Stone led Ed King af lungekræft.

- Ed var vores bror og en fantastisk sangskriver og guitarist. Jeg ved, at han vil blive genforenet med resten af drengene i Rock & Roll-himlen, skriver guitarist Gary Rossington, der var med til at starte Lynyrd Skynyrd, på Twitter.

Ed King sluttede sig til Lynyrd Skynyrd i 1972 og bidrog til bandets tre første albummer.

Han var blandt andet med til at skrive kæmpehittet "Sweet Home Alabama", der er at finde på albummet "Second Helping" fra 1974. Helt i begyndelsen af nummeret kan man høre Ed King tælle "one, two, three".

King forlod Lynyrd Skynyrd i 1975 på grund af uenighed med frontfigur Ronnie Van Zant.

Det skete, to år før at bandet styrtede ned med et fly i 1977. Forsanger Ronnie Van Zant, guitarist og sanger Steve Gaines, korsanger Cassie Gaines og manager Dean Kilpatrick døde. Det samme gjorde piloten og andenpiloten.

King vendte dog tilbage til bandet, da det blev genforenet af de resterende bandmedlemmer i 1987. Han spillede med Lynyrd Skynyrd frem til 1996, hvor han træk sig på grund af hjerteproblemer.

Lynyrd Skynyrd blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame i 2006.

/ritzau/