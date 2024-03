Prabowo Subianto er tidligere kommandør for landets specialstyrker og var frygtet i 1990'erne under Suharto.

En uofficiel optælling af stemmer viser, at forsvarsminister Prabowo Subianto står til sejr ved Indonesiens præsidentvalg med næsten 60 procents opbakning, efter at halvdelen af stemmerne er optalt.

Prabowo Subiantos nærmeste modkandidater, Anies Baswedan og Ganjar Pranowo, får henholdsvis 22,9 og 17,3 procent, viser den uofficielle optælling.

Optællingen er foretaget af det uafhængige meningsmålingsinstitut Litbang Kompas på baggrund af en såkaldt lynoptælling fra et udvalg af valgsteder.

En anden uofficiel optælling fra analyseinstituttet Indikator Politik tyder ligeledes på en sikker sejr til Prabowo Subianto. Også her ligger han til omkring 60 procents vælgeropbakning.

Prabowo Subianto er en kontroversiel kandidat. Han er tidligere kommandør for landets specialstyrker og var frygtet i 1990'erne, da han var topløjtnant for Indonesiens tidligere og nu afdøde hersker Suharto.

Også inden valget har meningsmålinger peget i retning af sejr til den tidligere militærchef på trods af bekymringer om menneskeretskrænkelser i hans fortid.

Subianto blev afskediget fra militæret i 1998 efter anklager om, at han spillede en rolle i, at demokratiaktivister var forsvundet. Han afviste anklagerne og er aldrig blevet sigtet for det.

Det officielle valgresultat ventes ikke offentliggjort før marts. Hvis det bekræfter den 72-årige forsvarsministers valgsejr, afløser han den populære Joko Widodo på præsidentposten.

Widodo har ikke officielt støttet nogen kandidat ved valget. Men ifølge iagttagere har præsidenten indirekte vist sin støtte til Subianto, der har valgt Joko Widodos ældste søn som sin vicepræsidentkandidat.

I valgkampen har Subianto lovet at videreføre Widodos politik, der har bragt stabil vækst til Sydøstasiens største økonomi.

Private analyseinstitutter foretager lynoptællinger, efter at valgstederne lukker.

Ved tidligere valg har lynoptællinger fra etablerede institutter vist sig at være pålidelige.

Hvis det officielle resultat bekræfter, at Subianto har fået over 50 procent af stemmerne, vinder han i første valgrunde. Ellers skal der holdes en anden valgrunde i juni.

Næsten 205 millioner mennesker kunne stemme ved tirsdagens valg, der blot er det femte præsidentvalg i Indonesien, siden Suhartos styre sluttede i 1998.

