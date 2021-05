En flok af 18 vilde asiatiske elefanter er blevet fundet døde i Indiens nordøstlige delstat Assam.

Det er muligvis lynnedslag, der har dræbt dem, oplyser Assams minister for skov og dyreliv, Parimal Suklabaidya.

- En foreløbig rapport indikerer, at dødsfaldene kan være på grund af lynnedslag.

- Men vi er nødt at finde ud af via tekniske undersøgelser, om der kan være andre grunde som forgiftning eller sygdom, siger ministeren.

Lokale beder bønner for de døde elefanter.

Han oplyser, at delstatens regering har iværksat en undersøgelse af hændelsen.

De lokale, som fandt elefanterne, siger, at dyrene kan have mistet livet, da det lynede sent onsdag. En lokal skovinspektør siger, at han har set brændte træer i området.

Den prominente miljøaktivist Soumyadeep Datta fra miljøgruppen Nature's Beckon tror ikke, at lynnedslag er dødsårsagen. Det vurderer miljøaktivisten på baggrund af billeder fra sociale medier.

- Forgiftning kan være årsagen bag elefanternes død.

- Vi er nødt til at vente på obduktionen, som snart bliver lavet, siger Datta til nyhedsbureauet AFP.

Et hold af dyrlæger har fredag kurs mod stedet, hvor de døde elefanter ligger, oplyser minister Suklabaidya.

Indien er hjem for omkring 30.000 elefanter. Det svarer til cirka 60 procent af de vilde asiatiske elefanter.

De senere år har der været flere hændelser, hvor elefanter er blevet dræbt af lokale - og omvendt. Det er sket, i takt med at mennesker er trængt længere ind i skovområderne.

/ritzau/Reuters