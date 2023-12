Arbejdere blev overrasket af uvejr i indisk delstat, og mindst 18 er dræbt af lynnedslag.

Mindst 18 mennesker har mistet livet på grund af lynnedslag i delstaten Gujarat i Indien under voldsomt uvejr søndag.

Det oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AFP mandag.

Den form for voldsomt uvejr ventes ikke i Gujarat i vintermånederne. Derfor blev flere overrasket af lyn, torden og regnvejr.

Endnu mangler de nærmere detaljer at blive afklaret i forbindelse med dødsfaldene.

Men myndigheder melder ifølge avisen The Indian Express, at flere blev dræbt af lynnedslag, mens de arbejdede på marken eller udendørs.

Mindst 20 mennesker har mistet livet under det kraftige regnvejr. Heraf er det mindst 18, som døde på grund af lynnedslag, skriver myndighederne i Gujarat i en meddelelse ifølge AFP.

Derudover er mindst 40 dyr blevet dræbt.

Indenrigsminister Amit Shah skriver på det sociale medie X, at dødsfaldene berører ham "dybt".

Nogle steder var der op mod 144 millimeter regn på 24 timer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der var også skader på flere huse i delstaten.

- Vi begynder snart en undersøgelse for at opgøre skaderne, siger landbrugsminister i Gujarat Raghavij Patel ifølge Reuters.

Det indiske meteorologiske institut spår fortsat regn visse steder i delstaten mandag.

Delstaten Gujarat ligger ud til Indiens vestkyst og grænser op til Pakistan. Der har også tidligere i delstaten været voldsomme uvejr, som har kostet mange mennesker livet.

Blandt andet var der et i august 2020, hvor 14 mennesker døde over to dage. Året forinden - ligeledes i august - døde 31 mennesker i regnrelaterede hændelser.

/ritzau/