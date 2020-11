Flere steder i USA er store folkemængder samlet for at fejre Bidens sejr ved præsidentvalget.

Der er fest foran Det Hvide Hus i Washington D.C., hvor lykkelige Joe Biden-støtter er stimlet sammen, viser tv-billeder.

De er i højt humør, efter at amerikanske medier som CNN, AP, NBC og Fox News på baggrund af prognoser har erklæret Joe Biden som vinder af præsidentvalget i USA.

Biden-tilhængerne, hvoraf de fleste tilsyneladende bærer mundbind, fejrer både Bidens sejr, men også at præsident Donald Trump må forlade Det Hvide Hus.

Det sker 20. januar, hvor Biden formelt tiltræder.

Også på Times Square i New York og i Philadelphia, Pennsylvania, er massive folkemængder på gaden for at fejre Bidens sejr.

Biden blev erklæret vinder af præsidentvalget, efter at enige amerikanske medier på baggrund af prognoser konkluderede, at han havde vundet netop Pennsylvania.

Delstaten har været længe om at få optalt stemmer og er lørdag aften fortsat i gang. Men tallene er altså så meget i Bidens favør, at præsident Donald Trump ikke længere kan indhente ham, bliver det vurderet.

