Den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan, der blev et af sit lands mest populære præsidenter, har fået en grim ridse i sit eftermæle.

En lydoptagelse afslører nemlig nu, at Reagan kom med en række racistiske bemærkninger i en telefonsamtale med Richard Nixon.

På lydoptagelsen, som historikeren Tim Naftali har fået adgang til, kan man høre, at Reagan omtaler afrikanske delegerede som ‘aber’.

Den racistiske bemærkning fandt sted i 1971, da Reagan var guvernør i Californien.

Tidligere præsident Ronald Reagan fotograferet i 1987. Foto: MIKE SARGENT

Han ringede til daværende præsident Richard Nixon for at dele sin irritation over, at afrikanske delegerede havde stemt for at anerkende Kina og ekskludere Taiwan.

Tanzanias delegerede dansede af glæde, da afstemningen var slut.

Reagan sagde: »At se de...aber fra de afrikanske lande...de har fandeme ikke engang vænnet sig til at gå med sko endnu«.

Bemærkningen fik præsident Nixon til at grine.

USA's præsident Richard Milhouse Nixon holder sin afskedstale til Det Hvide Hus' ansatte. I baggrunden datteren Tricia Nixon Cox. Foto: Ukendt

Optagelsen er offentliggjort i The Atlantic Magazine, skriver The Guardian.

Nyheden kommer i kølvandet på en række racistiske bemærkninger fra den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump.

Han bad for nylig fire kvindelige demokrater om at tage hjem og rette op på de kriminalitetsramte lande, de kom fra. Tre af kvinderne er født i USA.

Optagelserne mellem de to mænd var oprindeligt offentligt tilgængelige allerede i 2000, men de rastisciste bemærkninger blev skjult for at beskytte Reagans privatliv.

Efter Reagans død i 2004 søgte historikeren Naftali om en fuld offentliggørelse af optagelserne.

Først nu er de så blevet tilgængelige for alle.

Ronald Reagan blev 93 år. Han led af Alzheimers og levede i sine sidste år isoleret. Den tidligere Hollywood-skuespiller blev USA's 40. præsident i 1981 og sad på posten frem til 1989.

Han opnåede at blive fejret som Den Kolde Krigs sejrherre, selv om hans kritikere undervejs betegnede hans oprustning som en trussel mod verdensfreden.