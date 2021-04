Beskeden er ikke til at tage fejl af.

»Vi kender alle de typer, der altid er syge. Syg juleaften, syg nytårsaften. Når man spørger, om de kan arbejde på en fridag, siger de nej. Jeg har fået besked på at rydde op. De rådne æbler skal ud,« lyder det.

Norske Børsen har fået adgang til lydoptagelser, hvoraf det fremgår, hvordan man hos det ungarske lavprisflyselskab tilsyneladende håndterede en fyringsrunde i begyndelsen af april sidste år. På grund af coronapandemien skulle der afskediges 250 af 1.400 piloter, fremgår det af den syv minutter lange lydfil.

Den er blevet lækket og har floreret i flere lukkede netforaer for piloter, skriver det norske medie videre.

FILE PHOTO: A Wizz Air Airbus A320 at Luton Airport, Luton, Britain, May 1, 2020. REUTERS/Andrew Boyers/File Photo

Her kan man tilsyneladende høre en person give de øvrige mødedeltagere besked på at holde mødet hemmeligt og på at vende tilbage med navne på de 'rådne æbler' inden fire dage. I alt 150 nyansatte piloter skulle fyres, mens de resterende skulle findes blandt dem, der skabte problemer – ved altså at være syge.

»Vi ved, at de er her, og nu er tiden inden til at rense ud: Alle som ikke er en del af Wizz-kulturen, ikke? Alle som er pisseirriterende. Nu begynder vi, ok?« siger personen på lydoptagelsen.

Formanden for et norsk pilotforbund er rystet over, hvordan fyringsrunden er håndteret hos det ungarske flyselskab.

»Jeg reagerer meget stærkt på, at sygefravær skal være en grund til at blive fyret. I flybranchen er sygefravær ikke bare en rettighed, det er også en lovmæssig pligt at sige fra, hvis man ikke er i stand til flyve sikkert,« siger Oddbjørn Holsether.

At lydoptagelsen er dukket op i offentligheden har nu fået konsekvenser. Ifølge norske Børsen er chefpiloten og adskillige basechefer blevet degraderet for 'at genopbygge tilliden mellem ledelsen og de ansatte'. Det skulle fremgå af et internt notat fra 4. april i år.

Samtidig fastslår Wizz Air-kommunikationschef Andras Rado over for mediet, at man tager sagen »meget alvorligt«.

»I forbindelse med opsigelserne kan der være blevet taget hensyn til faktorer, som er uforenelige med Wizz Airs åbne og ærlige kommunikation,« siger han.

Han tilføjer dog også, at en undersøgelse har konkluderet, at flyselskabet ikke har ageret ulovligt.