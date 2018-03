I solidaritet med briterne har Luxembourg besluttet at hente sin ambassadør i Rusland hjem til konsultationer.

Luxembourg. Luxembourgs udenrigsminister har bedt landets ambassadør i Rusland om at komme hjem til konsultationer som følge af et nervegiftangreb i Storbritannien.

Det fremgår af en skriftlig melding på udenrigsministeriets hjemmeside.

Beslutningen er truffet som reaktion på et angreb på en russisk eksspion i England. Briterne og de øvrige EU-lande mener, at Rusland med "stor sandsynlighed" stod bag.

Luxembourg har hjemkaldt ambassadøren i solidaritet med Storbritannien. Ifølge meddelelsen står landet midt i en "alvorlig udfordring for vores fælles sikkerhed".

- Ministeren for udenrigs- og europæiske anliggender, Jean Asselborn, har derfor besluttet at kalde Luxembourgs ambassadør i Moskva hjem til konsultationer, hedder det.

Det diplomatiske skridt sker i forlængelse af en lang række EU-landes beslutning om at udvise russiske diplomater mandag og tirsdag i denne uge.

Knap 20 EU-lande har udvist diplomater. Blandt dem er Danmark, som har udvist to russiske diplomater.

På et EU-topmøde i sidste uge blev EU's stats- og regeringschefer enige om et fælles skridt. I en erklæring slår de fast, at man ikke kan se anden forklaring på angrebet 4. marts i Salisbury, end at Rusland må stå bag.

Britiske efterforskere siger, at nervegiften Novichok blev anvendt mod den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter, Julia. De blev fundet bevidstløse på en bænk i den sydengelske by. Novichok blev i sin tid udviklet af Sovjetunionen.

Mange andre blev behandlet efter hændelsen i Salisbury. En betjent blev kritisk syg, efter at han havde været i nærkontakt med nervegiften.

