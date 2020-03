USA's præsident frygter, at en lukning af USA kan komme til at koste virksomheder og arbejdspladser.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, advarer mod at lukke landet på grund af coronakrisen.

En lukning vil nemlig kunne ødelægge landet, siger han i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP.

- En masse mennesker er enige med mig. Vores land er ikke bygget til at lukke ned. Man kan ødelægge et land ved at lukke det, siger han i interviewet.

Trump fortæller, at han i starten af næsten uge vil "vurdere", om det kan tale for at ophæve restriktioner for at få den klemte økonomi tilbage på sporet.

- Vi kan ikke miste et selskab som Boeing. Vi kan ikke miste den slags selskaber.

- Hvis vi mister de selskaber, så taler vi om millioner af job, der vil blive tabt, siger præsidenten til Fox News.

