Selv præsidentens tilhængere er enige: Nu er det ok at gå i panik over Donald Trumps tilsyneladende irrationelle beslutninger.

»Det her kan blive den største politiske fejltagelse i årtier.«

Sådan sagde en af Præsident Trumps mest ihærdige sympatisører, senator Lindsey Graham, efter den amerikanske præsident uden varsel besluttede at trække samtlige amerikanske tropper ud af krigen i Syrien.

Og her stoppede den uventede kritik af den amerikanske præsident ikke.

Natten til fredag sagde USAs forsvarsminister Jim Mattis op. I sin opsigelse beskylder Mattis sin chef Donald Trump for at være en trussel imod den verdensorden, USA har været med til at skabe.

I Trumps yndlingsprogram 'Fox & Friends' sagde værten Brian Kilmeade, der til daglig hører til blandt præsidenten Trumps største fans:

»Før har Donald Trump beskyldt Barack Obama for at grundlægge terrororganisationen ISIS. Ved at trække alle amerikanske tropper ud af Syrien har Trump netop 'gen-grundlagt' ISIS.«

Udover Donald Trumps beslutning om tilbagetrækning fra Syrien er julefreden i Det Hvide Hus truet fra flere fronter.

Ifølge avisen føler præsidenten sig truet af en stribe alvorlige retssager, der involverer både ham selv og hans familie. Og samtidig trues store dele af den offentlige sektor med ufrivillige lukning, hvis ikke alle kan blive enige om at bevillige fem milliarder dollars til grænsemuren mellem USA og Mexico.

I sin bog 'The Art of the Deal' indrømmer Donald Trump, at han elsker at skabe panik.

»Hjulene er for alvor ved at falde af bussen. Vi har aldrig set noget lignende i nyere amerikansk politik.«

Sådan sagde historieprofessor Don Meacham i morgenprogrammet 'Morning Joe' på MSNBC.

Og selvom USAs forsvarsminister, den fire-stjernede general Jim Mattis, der natten til fredag sagde op på grund af Donald Trumps pludselige tilbagetrækning fra Syrien, ikke brugte helt så skarpe ord, så er han tydeligvis enig.

I sin næsten to sider lange opsigelse beskylder Jim Mattis således Donald Trump for at være en trussel imod den verdensorden, som USA har været med til at opbygge.

Uden at tale med sine egne militæreksperter har Donald Trump besluttet, at samtlige amerikanske tropper skal trækkes ud af Syrien.

Og kritikken fortsætter fra journalist Mark Landler i New York Times:

'Præsidenten elsker at blive beundret. Men problemet er selvfølgelig, at når du fedter for den ene fløj, så fornærmer du den modsatte. Og lige nu løber Trump stafet imellem to modsatrettede poler,« skriver han og tilføjer:

»Det var kritik fra præsidentens venner, forfatter Ann Coulter og radiovært Rush Limbaugh, der fik ham til at skifte mening omkring den nu kulsejlede finanslov. Men i sin iver efter at få ros fra ekstremisterne ødelægger han forholdet til de mere moderate.«

Og også Kasie Hunt, en af USA's mest populære tv-værter, er ude med riven:

Lindsey Graham er til daglig én af Trumps største politiske støtter. Om Trumps tilbagetrækning fra Syrien, siger Graham dog: »Det her kan blive den største politiske fejltagelse i årtier.«

»Hvis det her var et realityshow, så har Donald Trump iscenesat den perfekte sæsonafslutning. Men præsidenten glemmer, at der står virkelige menneskeskæbner på spil. Og han glemmer, at de mennesker, han tilsyneladende lytter mest til, kun er ude på én ting: at skabe kaos.«

Ligesom politiske iagttagere både til venstre og til højre på den politiske skala er Kasie Hunt nervøs for, hvad fremtiden vil bringe.

»Donald Trump er ikke længere blot presset op i et hjørne. Han er fanget i et rum uden døre.«