En automatisk dør, som ingen forstod at åbne, blev en blindgyde for mange af de dræbte under terrorangrebet i New Zealand 15. marts.

Sådan lyder det fra flere af de overlevende, som forsøgte at komme ud af døren i den ene side af Al Noor-moskeen i Christchurch, da terrorristen åbnede ild og startede sit blodbad.

»Jeg forsøgte at åbne døren, men den åbnede ikke,« fortæller Khaled Alayedy til AP.

30-årige Khaled Alayedy fortæller, at der opstod stor forvirring og panik ved døren, som altså kom til at spille en større rolle i forbindelse med massakren.

Ifølge Alayedy pressede den store menneskemængde på bagfra, så han blev presset ind mod døren, hvilket kostede ham et brækket ribben.

Khaled Alnobani, som også overlevede massakren, vurderer, at op mod 17 mennesker blev skudt og dræbt, mens de forsøgte at komme ud gennem døren.



Ifølge en redegørelse fra moskeen blev der installeret et nyt elektrisk låsesystem på døren i dagene op til angrebet, og en elektriker skulle angivelig have deaktiveret system dagen før.

Det stiller nogle af de overlevende dog spørgsmålstegn ved, da ingen formåede at åbne døren den skæbnesvangre eftermiddag.

Med den bevæbnede terrorrist midt i ​​rummet var døren den eneste flugtvej på den ene side af ham. I hvert fald indtil folk begyndte at smadre vinduer for at komme ud.

Til trods for panik og smadrede vinduer var døren faktisk ikke låst. Det fortæller Shagaf Khan, som er præsident for den muslimske sammenslutning i Canterbury.

Folk har måske troet det midt i panikken, hvor ingen har vidst eller tænkt over, at der skulle drejes et håndtag for at komme ud. En betydelig detalje, som altså kostede liv.

Ifølge præsidenten har døren ellers ofte stået åben på grund af varmen under højtidelighederne i moskeen.

Han mener, at en åben dør kunne have reduceret dødstallet væsentligt, men på grund af det koldere vejr den 15. marts var døren altså lukket.

50 blev skudt under massakren. 42 afgik ved døden