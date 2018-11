En Snapchatvideo, der viser en rotte, som ligger og steger på en grill, har kickstartet en massiv fødevareskandale på Hawaii.

Den noget groteske video er filmet på en af burgerkæden Teddy’s Bigger Burgers restauranter. Kæden måtte lukke den pågældende restaurant med det samme og har taget skarpt afstand fra optagelsen.

»Vi er rystede over, at en forhenværende ungarbejder har opført sig på den måde og lavet sådan en video, som vi nu undersøger ægtheden af,« siger Richard Stula, præsident for Teddy’s Bigger Burgers, ifølge The Guardian.

Kæden har fyret to medarbejdere, som har delt videoen, og har sat gang i det helt store apparat.

Teddy's Bigger Burgers har startet en intern undersøgelse, og fødevaremyndighederne på Hawai var fredag i den pågældende restaurant for at undersøge sagen nærmere.

Kæden frygter, at billederne af en stegende rotte på den grill, de normalt steger burgerbøffer på, kan forvolde stor skade på deres renomme.

»Vi er meget rystede over, at vores tidligere ansatte kan gøre sådan noget og forsøge at smadre vores renomme uden at tage hensyn til, at vi har leveret kvalitet gennem 20 år.«

Teddy’s Bigger Burgers undersøger også muligheden for at lægge sag an mod de medarbejdere, der har lavet videoen.