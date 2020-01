Normalt er Bright med sin unikke placering tæt på nationalparker, bjerg- og skiområder lidt af en tuirstmagnet i delstaten Victoria.

Men de seneste dage er folk flygtet i frygt for en megabrand, og har efterladt en spørgelsesby bag sig.

Campingpladserne ligger øde hen. Cafeerne lukket ned. Gaderne tomme. Den normalt så livlige by er helt død. Det skriver den australske avis Herald Sun.

Frygten for, at tre store brande skulle mødes netop i dette område og skabe et helvede på jord, fik myndighederne til at evakuere området.

»Hvis du er i det område, skal du se at komme væk. Det her er et fælles ansvar,« lød beskeden.

Det fik de fleste turister til at pakke sammen allerede torsdag og forlade området.

Kun to supermarkeder holdt åbent for at give folk mulighed for at forsyne sig med mad og drikke.

Ellers var der - udover at par biler på vej længere ind i bjergområdet - stort set ikke tegn på liv, da Herald Sun lørdag rapporterede fra området.

I byen Omeo små 70 km fra Bright blev folk evakueret fra brandene i en Black Hawk helikopter. Foto: NICOLE DORRETT

Weekenden har budt på nogle af de værste dage i forbindelse med de naturbrande, der i månedsvis har hærget i Australien.

Lørdag var det mange steder over 40 grader varmt, og det skønnes, at hundredvis af boliger gik op i røg i delstaterne New South Wales og Victoria. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En 47-årig mand mistede lørdag livet, da han forsøgte at beskytte en vens landejendom i New South Wales mod flammerne.

I alt 24 personer har indtil videre mistet livet i brandene, og tusindvis har mistet deres hjem. 200 brande er fortsat aktive landet over.