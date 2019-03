De seneste uger har bestemt ikke været nemme for Sophie Perry.

For otte dage siden mistede hun sin far - den amerikanske skuespiller Luke Perry - og siden har hun ikke kun skullet kæmpe med sorgen, men også mod alle dem, der på nettet både har kritiseret og nedgjort hendes sprog, hendes tøj og endda hendes sorg-proces.

Det skriver den blot 18-årige unge kvinde i et længere opslag på Instagram.

»Siden min far døde, har jeg modtaget stor opmærksomhed online. Det meste af det har været positivt, men selvfølgelig kan nogle mennesker bare ikke være søde,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg står her nu for at fortælle, at jeg ikke har bedt om denne opmærksomhed. Jeg har ikke bedt om at blive kastet ind i en form for virtuelt spotlys, og mens jeg ikke ønsker at fornærme nogen, så ønsker jeg heller ikke at skulle tage højde for andres behov eller overbevisninger.«

Sophie Perry var mandag den 4. marts ved sin fars side sammen med sin bror, Jack på 21 år, og resten af familien, da han sov ind.

Luke Perry blev blot 52 år.

»Jeg er 18 år. Jeg bander som en sømand, og nogle gange bærer jeg tøj som en luder. Jeg støtter sager, og det gør du måske ikke. Vigtigst af alt. Jeg kommer til at grine og smile og leve mit liv, som jeg plejer,« skriver hun videre og tilføjer:

Vis dette opslag på Instagram Since my dad died I have received a lot of attention online. And most of it has been positive but of course, some people just can’t be nice. And I’m here to say that I did not ask for this attention, I did not ask to be thrown into some virtual spotlight, and while I don’t mean to offend anybody, I’m also not going to cater to any one else’s needs and beliefs. I’m 18. I swear like a sailor and sometimes I dress like a hooker. And I support causes and you may not. And most importantly. I am going to laugh and smile and live my normal life. YES I am hurt and sad and crying and beside myself with what happened to my dad. It’s the worst thing to ever happen in my life. And I am torn the fuck up over it. But I’m not going to sit in my room and cry day in and day out until the internet has deemed it appropriate for me to do otherwise. And if you knew my dad you would know he wouldnt want me to. So you shouldn’t either. So to those of you shaming me for my language and my wardrobe and most disgustingly, my grieving process, do us both the favor and just unfollow. It’s a waste of both of your time. Et opslag delt af Sophie Perry (@lemonperry) den 11. Mar, 2019 kl. 2.12 PDT

»JA! Jeg har ondt og er ked af det og græder og er helt ved siden af mig selv over det, der skete med min far. Det er det værste, der er sket i mit liv. Og jeg er fucking knust over det. Men jeg kommer ikke til at sidde på mit værelse og græde dag ind og dag ud, indtil internettet mener, at det er passende at gøre andet.«

Samtidig henviser hun også til, at hendes far ville have ønsket, at hun lever sit liv, som hun vil.

»Hvis du kendte min far, ville du vide, at han ikke ønskede det for mig (at skulle sidde og græde hele tiden, red.). Så det bør du heller ikke,« skriver hun.

Luke Perry blev indlagt den 27. februar, efter han blev ramt af et alvorlig slagtilfælde i sit hjem i Sherman Oaks, Californien.

Han lå indlagt under observation i fem dage, før han døde mandag den 4. marts.