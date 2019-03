Den amerikanske skuespiller Luke Perry er død. Han blev 52 år gammel.

»Skuespiller Luke Perry, 52, døde i dag efter at have lidt et massivt slagtilfælde,« lyder en udtalelse fra en repræsentant ifølge Entertainment Tonight.

Videre lyder det i udtalelsen:

»Han var omgivet af sine børn Jack og Sophie, sin forlovede Wendy Madison Bauer, ekskone Minnie Sharp, mor Ann Bennett, stedffar Steve Bennett, bror Tom Perry, søster Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner.«

Beverly Hills-stjernen blev i torsdags indlagt på hospitalet, og hans tilstand har indtil nu været ukendt.

Amerikanske medier meldte dog hurtigt, at han var blevet ramt af et slagtilfælde.

Luke Perry er mest af alt er kendt som 'badboyen' Dylan McKay i den populære 90'er-serie 'Beverly Hills 90210'.

Senest har han dog været aktuel i Netflix-serien 'Riverdale', hvor han spillede Archies far Fred Andrews.

Familien anmoder offentligheden om fred til at bearbejde sorgen efter det alt for tidlige tab af skuespilleren.

»Familien værdsætter al den støtte og alle de bønner, der er blevet givet til Luke fra hele verden, men anmoder respektfuldt om privatlivets fred i denne tid med stor sorg. Ingen yderligere detaljer vil blive frigivet på nuværende tidspunkt.«

Opdateres...