Siden 1994 har Aleksandr Lukasjenko ledet Hviderusland med hård hånd.

Præsidenten, der ofte beskrives som »Europas sidste diktator« har flere gange været anklaget for valgfusk og for at slå brutalt og voldeligt til dem, der sætter sig i opposition til ham.

Netop disse ting – og meget mere – fik den amerikanske tv-station CNN mulighed for at spørge ham ind til i et netop offentliggjort interview, som må siges at være i den lettere bizarre ende.

Den 67-årige præsident afviser igen og igen at forholde sig til den kritik, han mødes af fra store dele af omverden.

»Jeg synes ikke, det er et relevant spørgsmål, og i princippet har jeg intet at undskylde for.«

Sådan lyder Aleksandr Lukasjenkos svar, da journalisten spørger ham, om han vil udnytte muligheden i interviewet for at undskylde for de brud på menneskerettighederne, som borgerne i Hviderusland har været udsat for under Lukasjenkos styre.

Da journalisten påpeger, at menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch har rapporteret om utallige fængslinger, brækkede knogler og tænder og hjerneskader hos dem, der sidste år mødte op til protester mod Aleksandrs Lukasjenkos valgsejr, og at Amnestyr har rapporteret om fængsler, hvor der foregår tortur, mødes det nok igen med en blank afvisning.

»Vi har ikke nogle fængsler som Guantanamo, eller som dit land (journalistens, red.) har lavet i Mellemøsten. Vores fængsler er ikke værre end hverken USAs eller Englands. Jeg vil foreslå, at du forholder dig til konkrete fakta og ikke udsagn fra tvivlsomme menneskerettighedsorganisationer.«

Op mod 250.000 mennesker gik på gaderne søndag d. 24 august sidste år for at protestere mod diktator Aleksandr Lukasjenko, der havde indsat militæret, der stod klar med skarpladte geværer. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Op mod 250.000 mennesker gik på gaderne søndag d. 24 august sidste år for at protestere mod diktator Aleksandr Lukasjenko, der havde indsat militæret, der stod klar med skarpladte geværer. Foto: Asger Ladefoged

Han siger også, at alle fangers udsagn om seksuel vold og voldtægter er falske.

Tidligere på året blev et Ryanair-fly bragt ned over Hviderusland. Lukasjenko påstod, at der var en bombetrussel ombord, men alt tyder på, at det i virkeligheden handlede om, at der ombord var en regeringskritisk journalist, som præsidenten ønskede anholdt.

Da CNN-journalisten spørger ind til, om Lukasjenko nu vil indrømme dette, bliver han bedt om at vælge sine ord med omhu, før præsidenten – igen – afviser.

Den seneste kritik af Hviderusland går på, at de sender migranter over grænsen ind til Litauen – en hævn for EUs økonomiske sanktioner mod Belarus.

Dette afvises – nok engang – af Lukasjenko.

»Tror du, jeg er en gal mand? Det er kun de svage, der går op i hævn, og jeg anser ikke mig selv for at være en svækling.«