Da den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, tirsdag var på statsbesøg i Zimbabwe, blev han spurgt ind til, om hans land er under pres for at øge sin støtte til Rusland i krigen mod Ukraine.

Til det kom han med et ganske kort svar.

For det første understregede han ifølge nyhedsbureauet AP, at Rusland ikke har brug for 'nogen hjælp' lige nu.

Derefter uddybede han ved at sige:

Her ses Aleksandr Lukasjenko sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i december sidste år. Foto: SPUTNIK Vis mere Her ses Aleksandr Lukasjenko sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i december sidste år. Foto: SPUTNIK

»Men hvis vores russiske brødre har brug for hjælp, er vi altid klar til at tilbyde sådan hjælp,« sagde han.

Lukasjenko, der svarede på spørgsmålet via en tolk, specificerede ikke, hvad den hjælp nærmere ville indebære.

Da den russiske præsident, Vladimir Putin, sidste år indledte sin invasion af Ukraine, tillod Belarus, at en del af de russiske styrker begyndte invasionen fra belarusisk territorium.

Det formodes også, at de russiske styrker har affyret missiler ind i Ukraine fra det belarusiske landområde.

Men Belarus har ikke selv involveret nogle af sine tropper i krigen.

Den seneste måned har Rusland og Belarus deltaget i fælles militærøvelser på belarusisk territorium – og Ukraine har i den forbindelse oplyst, at man har styrker stående langs grænsen til landet for at afværge, at der bliver sendt styrker ind den vej fra.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har dog oplyst, at man ikke har set tegn på, at et forestående angreb kan være på vej fra den retning, og analytikere har ifølge AP vurderet, at Belarus' lille og uerfarne hær sandsynligvis ikke vil kunne hjælpe Ruslands styrker væsentligt.

Den amerikanske tænketank The Institute of the Study of War har også tidligere vurderet, at en invasion fra Belarus er usandsynlig, som situationen er nu.