Aleksandr Lukasjenko har siden 1994 været Belarus' præsident og ubestridte leder. Ja, diktator, ville nogen nok sige.

En ny lov understreger tydeligt hans jerngreb om magten.

Loven – som Aleksandr Lukasjenko selv har underskrevet – giver præsidenten og hans familie livslang immunitet mod retsforfølgelse, skriver The Guardian.

Det samme gælder ifølge loven for alle tidligere præsidenter, men dem er der ingen af i Belarus, hvor Lukasjenko har siddet tungt på magten siden Sovjetunionens sammenbrud.

Og ikke nok med det.

Den forhindrer også belarusere, som bor i udlandet i at stille op til fremtidige præsidentvalg.

Sidstnævnte rammer landets opposition, hvis ledere er flygtet fra landet af frygt for deres egen og deres familiers sikkerhed.

En af dem er oppositionslederen Svetlana Tsikhanouskaja, som i 2020 flygtede til nabolandet Litauen efter at have været Lukasjenkos modstander ved det dybt kontroversielle præsidentvalg, som Lukasjenko blev erklæret som vinder af, selvom både oppositionen og den vestlige verden anklagede ham for omfattende valgsnyd.

Den belarusiske oppositionsleder Svetlana Tsikhanouskaja kan med den nye lov ikke længere blive kandidat til præsidentvalget i landet. Foto: Toms Kalnins/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den belarusiske oppositionsleder Svetlana Tsikhanouskaja kan med den nye lov ikke længere blive kandidat til præsidentvalget i landet. Foto: Toms Kalnins/EPA/Ritzau Scanpix

Valgresultatet førte til massive demonstrationer i Belarus – og fængslingen af mere end 35.000 modstandere af regimet. Mange af dem blev udsat for tortur, og andre har taget flugten fra landet ligesom Svetlana Tsikhanouskaja.

»Lukasjenko, som har ødelagt tusindvis af belaruseres skæbne, vil blive straffet i henhold til international lov, og ingen immunitet vil beskytte ham mod det. Det er kun et spørgsmål om tid,« siger Svetlana Tsikhanouskaja om Lukasjenkos nye lov og status som immun.

Udover immuniteten kommer Lukasjenko og hans familie med den nye lov til at nyde godt af livslang beskyttelse, og livs- og sundhedsforsikring betalt af den belarusiske stat.

Når 69-årige Aleksandr Lukasjenko – som har tætte bånd med Ruslands Vladimir Putin – en dag træder tilbage som præsident, sikrer den nyunderskrevne lov ham også en plads i Belarus' parlaments overhus for resten af livet.

For at kunne stille op mod Lukasjenko ved det kommende præsidentvalg i 2025 og fremover, skal en belaruser have boet permanent i hjemlandet i mindst 20 år, og vedkommende må aldrig have haft en opholdstilladelse i et andet land.

The Guardian tolker loven således, at Lukasjenko styrker sit greb om magten og forsøger at eliminere alle potentielle udfordrere til posten som præsident.