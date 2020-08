Hvideruslands præsident siger, at der er sat et arbejde i gang med forfatningsændringer.

Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at han er villig til at dele magten og ændre forfatningen. Men ikke under pres. Det skriver det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Lukasjenko siger, at der er sat et arbejde i gang med mulige forfatningsændringer.

- Disse ændringer indebærer en omfordeling af magten, hedder det.

/ritzau/AFP