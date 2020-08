Tusindvis af oppositionstilhængere er lørdag atter samlet i Hvideruslands hovedstad, Minsk, for at demonstrere mod præsident Aleksandr Lukasjenkos omstridte valgsejr. Her lægger de blomster ved det sted, hvor en 34-årig demonstrant mistede livet mandag under sammenstød med politiet. Han begraves lørdag. Sergei Gapon/Ritzau Scanpix