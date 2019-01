Smurt ind i blod stod hun der i lejligheden, da betjentene dukkede op. Af sig selv placerede hun sine hænder på ryggen og sagde:

»Anhold mig.«

Da betjentene spurgte hende, hvorfor hun skulle anholdes, svarede hun blot:

»Jeg dræbte hende.«

Den lille amerikanske by Radford er i disse dage rystet, efter en ung universitetsstuderende - Luisa Cutting på 21 år - torsdag blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin bedste veninde, 20-årige Alexa Cannon, i deres lejlighed i et brutalt knivangreb.

Det skriver Fox News og nyhedsbureauet AP.

Efter betjentene kom ind i de to veninders lejlighed, som ligger tæt ved Radford University, hvor de begge læste, fandt de Alexa Cannon ligge død.

Dræbt af flere knivstik.

Der er endnu ikke meldt noget ud om et muligt motiv til det blodige drab, og både venner og naboer sidder tilbage med spørgsmålet: Hvorfor dræbte Luisa sin veninde?

»Jeg er tabt for ord, for at være helt ærlig,« fortæller en anden studerende på universitetet, Shelton Lewis, som kendte begge de to unge kvinder til det lokale medie WDBJ7:

»Jeg vil virkelig gerne vide, hvad motivet bag det var, for de har været bedste venner siden deres første år her, og det var i 2016. Nu er det 2019, og så sker det her.«

Ifølge Fox News er Luise Cutting i øjeblikket suspenderet fra universitetet. Det vides dog ikke, om hun også var suspenderet, før drabet fandt sted.