Der er mange coronasmittede, der oplever at være generet af lugt- og smagsforstyrrelser.

Og mens sanserne for nogle hurtigt vender tilbage, kan det for andre tage flere måneder, før de er tilbage ved normalen.

En af dem, der har været særligt hårdt ramt, er Anne-Héloise Dautel fra London. Det skriver The Guardian.

Fire måneder efter at være blevet smittet med covid-19, var hendes sanser fortsat så forstyrrede, at det resulterede i en hospitalsindlæggelse.

Simpelthen fordi, at hun – på grund af skævridningerne i sanserne – fuldkommen mistede appetitten og derfor kom helt ned og veje 46 kilo.

»Jeg ville bare brække mig konstant, alt omkring mig gav mig kvalme. Ikke engang min egen kropslugt kunne jeg holde ud,« fortæller hun til The Guardian.

Tabet af – eller forstyrrelserne i – smags- og lugtesansen blev tidligt i pandemien kortlagt som et coronasymptom.

Et svensk studie fra forskere på Karolinska Institutet viser, at næsten halvdelen af de coronasmittede fra første bølge, har fået forvrænget lugtesans.

For Anne-Héloise Dautel var det især kaffe, tandpasta, shampoo og stegt kød, der spillede hende et puds.

Tv- og radiovært Ellie Phillips fortæller The Guardian, at det startede med, at særligt kaffe smagte og lugtede forkert efter coronasmitten.

Senere blev også olie og smeltet ost problematisk.

Også for hende blev lugt- og smagsforstyrrelserne så kritiske, at hun endte med et betydeligt vægttab.

I UK findes en støttegruppe – AbScent – for mennesker, der lever med smags- og lugtforstyrrelser.

Inden coronapandemien havde gruppen 1500 medlemmer. I dag har 76.000 på verdensplan meldt sig ind.

I december 2021 viste delresultater fra et forskningsprojekt for coronavirus mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden og EU, at coronasmittede med milde forløb kunne få langvarige gener med lugtesansen.

Her havde to ud af ti langvarige problemer med lugtesansen. Det vil sige, at de fortsat havde gener 12 uger efter smitten.