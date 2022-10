Lyt til artiklen

Luftrummet over Sola Lufthavn i Norge er lukket efter droneobservation.

»Jeg kan bekræfte, at der er observeret en drone. Det blev observeret af et fly, der lettede, » siger Avinors pressetalsmand, Harald Kvam, til VG klokken 21.05

»Så lukker vi straks luftrummet som en sikkerhedsforanstaltning, indtil politi og flyveledere sammen vurderer, at situationen er under kontrol. Politiet er nu ude og lede efter dronen og droneoperatøren,« fortsætter han.

Avinor er en norsk statsejet virksomhed, der driver 45 lufthavne og flyvepladser i Norge.

Det er forbudt at flyve en drone tættere på end fem kilometer fra lufthavne i Norge, og lukningen af ​​luftrummet fører til forsinkede flyvninger både ind og ud af Sola Lufthavn.

Harald Kvam uddyber, at det nu er en politisag, og henviser til politiet for yderligere kommentarer.

De seneste dage er to russere blevet anholdt i Norge med droner.

Den ene var på vej tilbage til Rusland via en grænseovergangen i Storskog i Finnmark. Den anden blev stoppet i Tromsø Lufthavn. Sidstnævnte skal blandt andet have filmet i lufthavnen. De seneste måneder har der været totalt forbud mod russere at betjene droner i Norge.

Identiteten på den droneoperatør, der nu har fløjet en drone i Sola lufthavn, kendes endnu ikke.

