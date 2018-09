Et Jet Airways-fly fra Mumbai til Jaipur i Indien måtte vende om kort tid efter afgang, da en masse passagerer pludselig fik næseblod, ligesom flere også havde blod ud af ørerne.

Piloten havde i skyndingen 'glemt' at trykke på knappen, der får maskinen til at holde lufttrykket i kabinen.

Et besætningsmedlem bekræfter, at iltmasker blev udløst og hang ned over sæderne. Det skriver det indiske NDTV.

Omkring 30 passagerer havde fået næseblod, mens andre klagede over hovedpine.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps — Darshak Hathi (@DarshakHathi) 20. september 2018

Passagererne tweetede om 'rædsel i luften', da flyet blev tvunget til at vende om.

Flyet, et Boeing 737, der havde 166 passagerer ombord, landede sikkert i Mumbais lufthavn.

Alle de berørte blev behandlet af læger i lufthavnen, mens en enkelt måtte på sygehuset..

Det indiske luftfartsministerium siger, at flyets kaptajn og andenstyrmand er fritaget for at flyve, mens en undersøgelse foregår.

@jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai. Airplane lost pressure immediately after taking off...scores of passengers including me bleeding from nose....no staff to help...no announcement on board to wear the oxygen mask.passengersafety completelyignored pic.twitter.com/vO9O95aMCP — Satish Nair (@satishnairk) 20. september 2018

En passager, Darshak Hathi, har tweetet en video, hvor man kan se iltmaskerne hænge ned over passagererne. Det skriver BBC.

En anden passager ved navn Satish Nair har lagt et billede op, der viser ham med næseblod.

Satish Nair skriver også at 'passagerernes sikkerhed var blevet helt ignoreret' af luftfartsselskabet.

Jet Airways siger selv i en udtalelse, at flyet var vendt om på grund af »et pludseligt fald luftrykket i kabinen«, og at det »er ked af ubehagelighederne,« det gav for passagerne.