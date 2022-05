Skærme i lufthavne er som regel fyldt med reklamer og information om afgange.

Men fredag blev der vist noget ganske andet i Santos Dumont-lufthavnen i Rio de Janeiro. Det skriver mediet AP.

Hvorvidt skærmene blev hacket, eller om der var tale om en ærlig fejl vides ikke.

Men i stedet for de mange reklamer, som man typisk ser på skærmene i en lufthavn, blev der vist pornofilm på skærmene rundt omkring i lufthavnen.

For nogle medførte det stor latter, mens eksempelvis forældre holdt deres hænder foran deres børns øjne.

Brasiliens lufthavnsmyndighed Infraero meldte det til politiet kort efter, at de havde slukket skærmene rundt omkring i lufthavn.

Infraero oplyser, at det er en anden virksomhed, som har ansvaret for, hvad der bliver vist på skærmene.

»Vi understreger, at indholdet, der vises på skærmene, er et ansvar for de virksomheder, der har reklamerettighederne,« siger en talsperson fra Infraero til AP.

»Skærmene vil forblive slukket indtil, vi er helt sikre på, at virksomheden, der står for skærmene, kan garantere, at det ikke kommer på skærmene igen.«