Hvordan kunne det lade sig gøre, at terrorister kunne gå gennem lufthavnenes sikkerhedskontrol den 11. september 2001?

Hvorfor blev de knive og den tåregas, som terroristerne havde i deres håndbaggage, ikke opdaget? Burde de lufthavne, som flykaprerne fløj fra, have gjort mere?

I mange år følte den tidligere chef for Boston's Logan Lufthavn, Virginia Buckingham, at hun bar skylden for angrebene.

De ti flykaprere, der steg ombord på de to fly, der endte med at ramme World Trade Center, rejste alle fra Boston Logan Lufthavn.

Virginia Buckingham, der var lufthavnschef i Boston Logan Lufthavn, hvor ti ud af de 19 flykaprere fløj fra.

Seks uger efter angrebet blev Virginia Buckingham presset til at sige sin stilling op, efter det kom frem, at lufthavnen allerede i foråret var blevet advaret om, at den var sårbar overfor terrorisme.

»Jeg frygtede i mange år, at den skyld, jeg fik for angrebene, var berettiget,« skriver hun i sin nye erindringsbog 'On my watch' (På min vagt, red.)

I et interview ned New York Post trækker hun en parallel til coronavirussens udbredelse og advarer mod, at man fokuserer på, hvem der har skyldesnfor virussens opståen og udbredelse.

»At pege fingre ad nemme syndebukke løser ikke noget som helst, det ved jeg af egen erfaring,« siger hun til avisen.

This file photo taken on September 11, 2001 shows a hijacked commercial plane crashing into the World Trade Center in New York. The Twin Towers collapsed later on that day. September 11, 2016 marks the fifteenth anniversary of the event. Risikoen for at få kræft stiger for mennesker, der arbejdede eller boede tæt på World Trade Center i New York i tiden omkring terrorangrebet 11. september 2001.

Efter Virginia Buckingham blev fyret, blev hun også sagsøgt for at have været skyld i en af de omkomnes død af hans familie.

Følelsen af skyld påvirkede den tidligere lufthavnschef så meget, at hun til sidst brød sammen.

I de senere år er Virginia Buckingham dog nået frem til en ny erkendelse. Hun har indset, at hun ikke er ansvarlig for det angreb, der kostede næsten 3.000 livet.

En stor kommission, der har gennemgået angrebene, er kommet frem til, at USA som nation var uforberedt på et terrorangreb af den type. De manglede simpelthen fantasien til at forestille sig, at det kunne ske.

Grunden, hvor de to tårne stod.

Og sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med check-in var ikke dårligere i Boston Logan Lufthavn sammenlignet med andre lufthavne i USA.

Udover de to fly, der fløj ind i World Trade Center, lettede yderligere to fly med 9 flykaprere - fem på det ene og fire på det andet.

Det ene fly fløj ind i Pentagon, mens det fjerde fly styrtede til jorden i Pennsylvania.

Det er efterfølgende blevet klart, at passagererne på det fjerde fly overmandede flykaprene, og forhindrede terroristernes planer om at ramme et fjerde mål. Sandsynligvis Det Hvide Hus.