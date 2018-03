Et fly fra det portugisiske flyselskab TAP blev stoppet, da en lufthavnsmedarbejder afslørede, at andenpiloten lugtede af alkohol og slingrede, når han gik. Det førte til, at de 106 passagerer måtte vente tre dage på nyt fly fra Stuttgart til Lissabon.

Det skriver norske VG.

Lørdag oplyste det norske nyhedsbureau NTB, at flyet fik startforbud lige før afgang fredag aften som følge af andenpilotens beduggede tilstand.

Efter at den årvågne lufthavnsmedarbejder havde slået alarm, fandt politiet ifølge den britiske avis The Guardian den 40-årige mand i en 'svært beruset tilstand' i cockpittet. Hans flycertifikat blev konfiskeret på stedet, han blev anholdt og kautionen blev sat til 10.000 euro (ca. 75.000 kroner).

Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA fik passagererne hotelkuponer og besked om, at næste ledige fly fra Stuttgart til Lissabon ville være mandag den 26. marts - tre dage senere. Det skyldes, at der ikke var personale til at overtage flyvningen fredag aften.

Hello Luis. The flight TP523 from Stuttgart to Lisbon on 23 March, operated by Portugália, was canceled due to the pilot's incapacity: TAP Air Portugal will go through an internal investigation process and act accordingly, taking the necessary and consequent measures. — TAP Air Portugal (@tapairportugal) March 24, 2018

TAP skrev på Twitter, at flyet, TP523, var aflyst grundet pilotens 'manglende arbejdsevne'. Selskabet skriver videre, at man vil 'gennemføre en intern undersøgelse' og 'tage de nødvendige skridt'.