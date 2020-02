En sandstorm på den populære ferieø Gran Canaria blæser lige nu så meget sand ind over Gran Canaria Airport, at al flytrafik er aflyst.

Billeder fra lufthavnen viser, hvordan himlen er farvet orangerød som følge af sandstormen.

Det norske medie NRK fortæller, at en række norske rejsende er blevet forhindret i at flyve hjem som planlagt, fordi sandstormen forringer sigtbarheden markant.

Her til aften skulle to SAS-fly og et Norwegian-fly have fløjet nordmænd hjem til Norge efter vinterferien på de solrige øer ud for afrikas kyst.

Men de tre fly er nu blevet grounded og får ikke lov til at flyve hjem, skriver mediet.

Blandt de efterladte passagerer er tilfældigvis en af NRK's journalister, der fortæller, at sigtbarheden kun er på 600 meter.

Den skal være på 800 meter, for at flyene må lette.

Stuck on Gran Canaria due to calima - a sandstorm. Looks like a sepia photograph out there #nofilter pic.twitter.com/OjhX5bncia — Moof (@Moof) February 22, 2020

Lufthavnen blev ifølge mediet lukket klokken halv fire i dag.

Det er ifølge presseafdelingen i lufthavnen endnu ikke klart, hvornår de åbner for afgange igen.

»Lige nu er der meget lav sigtbarhed, og ingen fly kan lette eller lande. Fem fly på vej hertil er landet på andre øer,« fortæller pressevagten til NRK.

I den forbindelse blev det også nævnt, at det er den stærkeste storm i mange år, og at de aldrig før har måtte lade flypassagerer vente så længe på grund en sandstorm.