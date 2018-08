En mystisk kuffert udløste mandag morgen bombealarm i Ciampino Lufthavnen i Rom.

Det skriver det italienske medie il Caffé.tv.

En sikkerhedsprocedure er gået i gang, hvor bagagen bliver undersøgt. Imens er aller flyvninger indstillet.

En bruger på twitter giver udtryk for sin frustration over, at lufthavnen var lukket, da hun kom for at hente sin mor.

Journey from hell getting to Ciampino to meet my mother to arrive at the airport to see it’s been evacuated, ten minutes before her flight is due to land !!! — Kirsty ✨ (@kirsty_monday) August 27, 2018

De rejsende, der opholdt sig i lufthavnen, blev bedt om at forlade stedet, mens politiet arbejder på stedet.

Evacuato l'aeroporto di Ciampino per un bagaglio sospetto https://t.co/QNou3NkXGl — Il Caffè (@ilCaffetv) August 27, 2018

Opdateres...