Politiet undersøger en sag i Barajas-lufthavnen i Madrid, hvor piloter skal have set droner i området.

Barajas-lufthavnen i Madrid har mandag over middag haft lukket for luftrummet over lufthavnen, efter at piloter har set droner befinde sig i lufthavnens område.

Det oplyser det spanske transportministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lufthavnen, som er den største i Spanien, er dog gradvist blevet åbnet igen.

Lukningen af luftrummet ventes at vare til cirka 14.40 dansk tid, fortæller en unavngiven kilde fra transportministeriet til nyhedsbureauet.

Ifølge Reuters er politiet til stede på området for at undersøge situationen.

Den spanske lufthavnsoperatør AENA oplyser på det sociale medie Twitter ifølge Reuters, at 26 fly blev omdirigeret som følge af den midlertidige lukning.

Samtidig skriver AENA på det Twitter, at bøder ved droneflyvning i nærheden af en lufthavn kan koste op mod 90.000 euro.

Lufthavnen ligger cirka 12 kilometer fra centrum af Madrid, og den er samtidig den travleste.

/ritzau/