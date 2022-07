Lyt til artiklen

Kaosset i Heathrow har nået nye højder.

London-lufthavnen har nemlig nu valgt at sætte et maks-antal på, hvor mange mennesker der hver dag må flyve derfra.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt Daily Mail.

Fra 12. juli til 11. september må der kun flyve 100.000 passagerer fra lufthavnen og ud i verden.

Der sker, efter man i lufthavnen i en længere periode har kæmpet med manglende personale.

Ifølge oplysninger til Daily Mail havde flyselskaberne planlagt at flyve med 104.000 passagerer hver dag i den periode, og det kommer derfor med stor sandsynlighed til at betyde flere aflysninger.

Heathrow har udtalt, at man har beordret flyselskaberne til at 'stoppe med at sælge sommerbilletter for at mindske indvirkning på passagererne'.

De mennesker, der bliver påvirket af aflysningerne, kommer ikke til at kunne få kompensation, da grunden til mulige aflyste billetter er 'udenfor flyselskabernes kontrol'.

Flere flypassagerer er allerede blevet påvirket af de manglende ansatte i flybranchen. Flere tusinde medarbejdere blev fyret under coronapandemien, og de er ikke blevet genansat.

Mandag aflyste Heathrow 61 flyafgange i sidste øjeblik – og det endte med at påvirke 10.000 passagerer.

Folk, der mandag skulle rejse med EasyJet, fik sig en meget ubehagelig overraskelse, da deres fly holdt stille i fire timer på landingsbanen.

Flyet endte med aldrig at komme på vingerne, og de påvirkede kunder måtte vente helt til midnat, inden de kunne få deres baggage fra flyet.

Ifølge direktør for Heathrow, John Holland-Kaye, har man valgt at sætte begrænsninger på antal passagerer i lufthavnen, fordi servicen med det nuværende antal er for kritisabel.

»Vores kollegaer gør alt, hvad de kan for at få så mange med som muligt, men vi kan ikke sætte vores kunder i fare,« forklarer han til Daily Mail.

»Vi ved, at det her betyder, at nogle sommerferier bliver rykket eller aflyst, og vi undskylder til dem, der får ødelagt deres planer. Men det er det rigtige at gøre, så vi kan skabe bedre vilkår og også sikre sikkerheden for dem, der arbejder i lufthavnen.«