Coronakrisen betyder, at det tyske luftfartsselskab må sige farvel til hver femte administrativt ansatte.

Lufthansa har planer om at spare 1000 af 5000 administrative stillinger væk. Det meddeler det tyske luftfartsselskab tirsdag.

Også på ledelsesplan skal der spares. Det betyder, at hver femte lederstilling nedlægges, svarende til omkring 200 job, meddeler Lufthansa.

Lufthansa er et af flere luftfartsselskaber, der kæmper for at overleve, efter at coronakrisen har ramt dem hårdt på økonomien.

I sidste måned sagde aktionærerne i Lufthansa ja til, at den tyske stat overtager 20 procent af selskabet. Det åbner for en hjælpepakke til ni milliarder euro (67 milliarder kroner).

Lufthansa siger, at selskabets økonomi dermed er sikret.

- Men tilbagebetalingen af lån og investeringer fra regeringen, inklusiv renter, vil lægge en yderligere byrde på selskabet i de kommende år, og derfor er bæredygtige besparelser uundgåelige, skriver Lufthansa i en meddelelse.

Under coronaudbruddet er passagererne stort set forsvundet fra både Lufthansa og andre luftfartsselskaber.

Ifølge Lufthansas egne beregninger betyder det, at 22.000 stillinger er blevet overflødige.

Hele Lufthansa Group har i alt omkring 138.000 ansatte.

Selskabet meddeler, at det forsøger at undgå fyringer, hvis det er muligt.

Lufthansa er lige nu i forhandlinger med piloternes fagforeninger om at restrukturere, hedder det.

I sidste måned blev der indgået en aftale med de kabineansattes fagforening.

/ritzau/dpa