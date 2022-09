Lyt til artiklen

Piloter hos Lufthansa indledte fredag en strejke, der tvang flyselskabet til at aflyse hundredvis af flyvninger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De aflyste fly resulterede i, at feriegæster rundt omkring i verden strandede.

Ifølge flyselskabet blev i omegnen af 800 flyvninger fra Frankfurt og München aflyst, hvilket påvirker hele 130.000 passagerer.

Det var fagforeningen Vereinigung Cockpit, der opfordrede mere end 5.000 Lufthansa-piloter til at arrangere en 24-timers strejke, grundet uoverensstemmelser i lønforhandlinger.

Fagforeningen kræver blandt andet en lønforhøjelse på 5,5 procent og automatisk inflationskompensation til piloterne.

Lønforhøjelser af den kaliber vil dog hæve personaleomkostningerne med omkring 900 millioner euro, svarende til knap 6,7 milliarder danske kroner, over de næste to år, mener Lufthansa.

De har i stedet tilbudt piloterne 900 euro, 6.693 danske kroner, mere i den månedlige grundløn i to faser over en 18-måneders periode, hvilket ifølge dem vil resultere i en mere end 18 procent højere løn for dem, der er nye i jobbet og 5 procent mere for dem i ledende stillinger.