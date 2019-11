En lang strid mellem en tysk fagforening og Lufthansa betyder varslet strejke hos den tyske luftfartsgigant.

En tysk fagforening for kabinepersonale har opfordret sine medlemmer fra luftfartsselskabet Lufthansa til at strejke senere på ugen.

Det oplyser fagforeningen, UFO, mandag.

Der er varslet en strejke, der begynder midnat natten til torsdag den 7. november og varer i 48 timer frem til midnat natten til lørdag.

Årsagen til strejken er en lang strid om arbejdsforholdene i Lufthansa.

Den tyske luftfartsgigant mener ikke, at fagforeningen UFO har juridisk ret til at forhandle på sine medlemmers vegne.

Daniel Flohr, der er viceformand hos UFO, siger, at strejken ventes at "påvirke alle Lufthansa-fly", der er planlagt til at lette fra tyske lufthavne.

Også i oktober var Lufthansa ramt af stor strejke. Den påvirkede dog ikke Lufthansa direkte, men i stedet datterselskaberne Germanwings, Eurowings, Lufthansa City Line og Sunexpress.

Lufthansa har på Twitter mandag stærkt kritiseret den varslede strejke.

/ritzau/Reuters