Med lukkede landegrænser og regeringsbestemte islolationspolitikker verden over kan coronakrisen for alvor mærkes i luftfartsindustrien.

For det tyske selskab Lutfhansa i en sådan grad, at de nu lukker et af deres lavprisselskaber.

»Germanwings flyoperationer vil blive lukket,« lød det i en meddelelse efter et møde i Lutfhansas bestyrelse.

Germanwings har siden 2002 fløjet om kap med andre lavprisselskaber som Ryanair, EasyJet og Norwegian om europæernes gunst, men efter april vil det tyske selskab ikke længere være at finde på himlen.

Sælger ud af flåden

Udover lukningen af Germanwings meddeler Lufthansa, at de som følge af coronakrisen agter at udfase en del af deres flåde.

Ifølge finansmediet Barrons er der tale om 40 af selskabets i alt 763 fly.

Den britiske avis The Guardian skriver, at Lufthansa har planer om at skille sig af med samtlige af deres Airbus A380-fly.

A380'eren er verdens største passagerfly, hvor der i den største model er plads til 853 passagerer. Lutfhansa ejer i alt 14 styk.

Trecifret tab i milliarder

Ifølge beregninger fra den internationale luftfartsorganisation Iata risikerer flyselskaber verden over at tabe op mod 755 milliarder kroner på grund af coronavirussen.

Flyselskabet Norwegian har oplevet en stor tilbagegang på børsen, og det norske selskab har tidligere besluttet at suspendere flyruter mellem Europa og USA mellem 28. marts og 5. maj.

Samtidig aflyser selskabet en tidligere prognose om overskud i 2020.

SAS har ligeledes meddelt, at selskabet suspenderer flere flyruter i Europa og gør sig klar til en ny sparerunde. I forvejen er SAS' flyruter til Kina og Hongkong midlertidig nedlagt.