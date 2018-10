Hele boligblokke er blevet jævnet med jorden, veje kollapset, og flere er døde under Floridas værste storm i 26 år.

Det er især gået slemt ud over Mexico Beach, hvor stormen gik i land onsdag. Men på mirakuløs vis har Mexico Beach endnu ikke meldt om nogle dødsfald, selvom redningsmandskabet endnu ikke har finkæmmet det hærgede område.

»Bomben over alle bomber forvoldte ikke så stor skade,« siger byens borgmester, Tom Bailey, til det amerikanske medie New York Times.

Den offentlige havnemole er skyllet væk, bygninger revet fra hinanden, og byens vartegn, El Governor Motel, ligner ikke længere et ferieparadis.

PANAMA CITY, FLORIDA - 13. OKTOBER: Michael Nelson står i det, der engang var hans soveværelse. Foto: JOE RAEDLE

Stormen har indtil videre kostet 32 mennesker livet. 17 i USA, otte i Honduras, fire i Nicaragua og tre i El Salvador. Myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i takt med, at redningsmandskaberne får undersøgt de hårdest ramte områder.

280 personer savnes, efter de valgte at se bort fra en evakueringsordre i Mexico Beach, Florida, men sammenlagt har over 320.000 valgt at se bort fra myndighedernes advarsler og i stedet blive i deres hjem.

I Florida står flere tusinde uden tag over hovedet, og 1,6 millioner husstande har ingen strøm.

Samlet set løber skaderne op i over 100 millioner dollars i USA alene.