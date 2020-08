Det skulle have været en hyggelig tur i en luftballon, men det endte i en tragedie.

Søndag forulykkede en varmluftsballon med syv mennesker om bord, da den skulle til at lande i den tyske delstat Rheinland-Pfalz.

Det skriver det tyske medie Bild.

De seks gæster om bord og piloten var ved at nærme sig afslutningen på turen i ballonen, da den tilsyneladende blev ramt af et kraftigt vindstød.

Det førte til, at kurven, som de syv personer opholdt sig i under turen, flere gange ramte jorden nær byen Koblenz og hoppede op i luften igen.

Tumulten gjorde, at fire af personerne blev slynget ud af kurven, før det hele stoppede.

Ifølge politiet mistede ballon-piloten livet under ulykken, mens to andre personer kom alvorligt til skade. De meldes dog at være uden for livsfare, skriver Bild.

Man er nu ved at undersøge de nærmere omstændigheder til ulykken.