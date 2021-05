Et luftangreb har lørdag ramt og ødelagt en bygning, som huser nyhedsbureauet The Associated Press, også kendt som AP, Al Jazeera og andre medier i Gaza

Det skriver AP selv.

Luftangrebet skete ifølge mediet en time før, at det israelske militær beordrede folk til at evakuere bygningen. Det vides ikke, hvorfor bygningen var målet for angrebet.

Foruden medierne huser bygningen også kontorer og lejligheder.

Opdateres...