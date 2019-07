FN opjusterer antallet af dræbte i migrantlejr i Tripoli til 44. Det er endnu uvist, hvem der stod bag.

Mindst 44 mennesker er dræbt, og over 130 er såret under et flyangreb på en migrantlejr ved den libyske hovedstad Tripoli, oplyser FN.

Angrebet, der skete tirsdag aften, lever op til betegnelsen en krigsforbrydelse, siger FN's udsending til Libyen, Ghassan Salame, ifølge Reuters.

- Det har klart nået niveauet for en krigsforbrydelse, siger han i en erklæring.

Det er det største tab ved et enkelt angreb, siden oprørsofficeren Khalifa Haftar og hans styrker fra det østlige Libyen indledte en offensiv mod Tripoli for tre måneder siden.

Men det er endnu ikke fastslået, at det er Haftars styrker, der stod bag luftangrebet på lejren.

Haftar bruger landsoldater og fly under sin offensiv.

Libyen er et vigtigt springbræt til Europa for mange afrikanske migranter.

/ritzau/Reuters